Sinnai, telefonate ai vigili e lettere anonime: guerra al centro estivo della parrocchia

Saranno stati i canti, o le corse sfrenate, o gli schiuma party. O forse tutte e tre, e non sono le uniche, iniziative imbastite dagli animatori della parrocchia di Santa Vittoria a Sinnai per il centro estivo 2023 interamente dedicato ai bambini. Una guerra, quella scoppiata nelle ultime due settimane, che viene resa pubblica dagli stessi animatori nella pagina ufficiale Facebook dell’oratorio: “Questo avviso è rivolto a tutte le persone che hanno presentato lamentele mandandoci i vigili e mandando lettere anonime. Ricordiamo che siamo tutti volontari, paghiamo le tasse e offriamo un servizio alla comunità. Cerchiamo di divertirci e far passare a tutti i bambini due settimane di gioia e divertimento. Ci auguriamo di poter vivere questi ultimi giorni di Cre in serenità”. Il post ha collezionato molti commenti, e tutti improntati alla solidarietà nei confronti dei ragazzi e delle ragazze impegnati a far vivere un’estate più spensierata a tanti bambini.

Sullo sfondo resta, comunque, il disappunto di qualche sinnaese, forse accentuato da qualche urlo di troppo dei piccoli in orari non propriamente consoni. Ma anche questo particolare è tutto da verificare.