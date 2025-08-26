Anche un murale verrà realizzato per il giovane, gli amici infatti si stanno adoperando per la realizzazione dell’opera.

Sinnai, straziante saluto a Davide Lai, il 18enne morto dopo un incidente in scooter: “Sarai per sempre nei nostri cuori”.Una folla commossa ha salutato il campione deceduto dopo 7 giorni di ricovero, troppo gravi le ferite riportate e il ragazzo si è spento. Ma non il suo sorriso che rimarrà per sempre impresso nel cuore della sua famiglia e dei suoi amici.Ed erano tutti lì, oggi, nella parrocchia di Santa Barbara per il funerale del ragazzo, compresi i suoi compagmi di squadra della Amatori Rugby: “Sei arrivato a Capoterra in silenzio, con quella sana timidezza che appartiene a chi percorre i primi passi in mezzo ai “grandi”.É stato un piacere poter apprezzare la tua dedizione e la motivazione di chi sa dove vuole arrivare.Il tuo coraggio in prima linea quando tutti noi abbiamo avuto bisogno di te ci ha ispirato.Ci siamo sentiti gratificati quando abbiamo capito che stavi bene con noi e ti scappava anche qualche sorriso.Purtroppo sei passato troppo veloce nelle nostre vite ma non potremo mai dimenticarci di te” è il messaggio della squadra per Matteo.