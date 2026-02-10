Nella serata del 3 febbraio, una pattuglia della Stazione del Corpo forestale di Sinnai ha colto in flagranza un bracconiere che, a stagione venatoria ormai chiusa il 31 gennaio, stava sparando agli uccelli migratori.

L’uomo è stato individuato, circondato e bloccato mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura.

Il fatto è avvenuto nelle campagne di Sinnai, in località Tasonis.

L’uomo, un pensionato residente a Maracalagonis, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e il fucile, le munizioni ed i bossoli sono stati sottoposti a sequestro. Al momento del controllo non era in possesso di selvaggina. Il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro.

In questo periodo il Corpo forestale intensifica i controlli a protezione dell’avifauna perchè i tordi e i merli stanno completando l’accumulo di riserve per la migrazione verso il nord Europa.