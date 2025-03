Con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario avviare un piano organico per la manutenzione delle aree verdi.

Soddisfazione da parte di Katiuscia Concas, vicesindaco di Sinnai: “La manutenzione del verde pubblico ci permetterà di garantire ordine e decoro in tutto il nostro territorio comprese le frazioni”.

Il nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico dovrà prevedere infatti numerosi interventi, tra cui la pulizia delle aree verdi, la manutenzione di arbusti e siepi, la gestione e la manutenzione dei prati irrigui e non irrigui, la fornitura e la messa a dimora delle fioriture stagionali, la gestione agronomica, il controllo fitosanitario e la verifica della stabilità delle alberature. Inoltre, è prevista la gestione degli impianti irrigui, la manutenzione di giochi e arredi urbani e la manutenzione di nuove aree verdi acquisite dall’Amministrazione.

Michela Matta, Assessore all’Ambiente, ha sottolineato l’importanza delle iniziative: “Il verde all’interno delle città svolge delle funzioni utili e porta innumerevoli benefici, tra cui una funzione ecologico-ambientale, sociale e ricreativa. È nostro dovere quindi che questa fondamentale risorsa sia curata a dovere”.

La Sindaca Maria Barbara Pusceddu, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo importante passo in avanti, evidenziando come la cura del verde pubblico possa migliorare la qualità della vita dei cittadini e contribuire alla valorizzazione del territorio. Con questa iniziativa, si punta a garantire un servizio efficiente e strutturato, in linea con le esigenze ambientali e urbane di Sinnai.