Sinnai, scontro aperto tra maggioranza e minoranza a suon di post social, il Pd accusa “Sinnai Libera” “della frase “perché dal Bastione non si lancia” rivolta alla Sindaca. La replica del movimento politico di opposizione: “Si è costruita una narrazione distorta e grave, che tenta di trasformare il legittimo dissenso politico in “odio””.

Rammarico e rabbia da parte di chi, chiamato in causa, respinge con forza le accuse di aver incalzato “l’odio” verso la prima cittadina Barbara Pusceddu. “È una retorica rivolta alla politica, nessun punto di domanda segue la frase incriminata”. I fatti: il 14 giugno il Circolo PD Sinnai prende posizione contro un post social pubblicato nella pagina di “Sinnai Libera” ed “esprime la massima solidarietà alla nostra Sindaca Maria Barbara Pusceddu.

Tutta la coalizione Un’altra Sinnai, la Giunta e i Consiglieri Comunali di maggioranza condannano fermamente il continuo attacco vile, personale e ingiustificato nei confronti della Sindaca di Sinnai Maria Barbara Pusceddu, e di tutta l’amministrazione, perpetrato a mezzo social e in Consiglio Comunale dall’inizio di questo mandato. Questo attacco ha raggiunto il suo culmine due giorni fa con la pubblicazione, da parte della Pagina Facebook del gruppo consiliare di minoranza “Sinnai Libera”, rappresentato in Consiglio Comunale dal consigliere Aldo Lobina, della frase “perché dal Bastione non si lancia” rivolta alla Sindaca

Condanniamo fermamente ogni atto di odio.

Da 11 mesi, durante le sedute del Consiglio Comunale, siamo

costretti ad assistere a interventi carichi di insulti, insinuazioni e attacchi personali, rivolti alla Sindaca, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri di maggioranza, del tutto indecorosi per un’istituzione pubblica rappresentativa quale è il Consiglio Comunale e per la maggior parte riguardanti fatti personali e non inerenti all’attività politica e amministrativa. Questi comportamenti, oltre a svilire il confronto democratico, rischiano di normalizzare atteggiamenti disfunzionali e inadeguati sia alla vita civile che politica.

La pubblicazione delle parole rivolte alla Sindaca Pusceddu, dopo l’ultimo Consiglio Comunale, è stato solo l’ultimo episodio di aggressività verbale perpetrato durante e dopo le sedute consiliari.

Per questi motivi, è bene chiarire che atteggiamenti di questo tipo non saranno più tollerati”.

La risposta integrale del gruppo politico di minoranza: “Nessun odio, solo libertà di criticaCon stupore leggiamo che una frase ironica pubblicata da un cittadino sulla nostra pagina — “perché dal Bastione non si lancia” — venga oggi presentata come prova regina di un presunto attacco “vile e personale” alla Sindaca. A partire da questo pretesto, si è costruita una narrazione distorta e grave, che tenta di trasformare il legittimo dissenso politico in “odio”. Un’operazione tanto goffa quanto preoccupante, a danni del nostro Consigliere, Aldo Lobina.Sinnai Libera respinge con decisione queste accuse. La nostra pagina, il nostro sito e il nostro gruppo consiliare non hanno mai praticato attacchi personali, né alimentato insulti o violenza verbale. Se ci viene rimproverata l’ironia, la schiettezza e la durezza della critica politica, allora è bene chiarire: non arretreremo di un passo.Siamo un gruppo civico libero. Non abbiamo referenti da proteggere, ma una comunità da servire. E lo facciamo con gli strumenti della parola, del confronto e, quando serve, anche della satira — che è parte del patrimonio democratico, non della sua degenerazione.

I comunicati che oggi si moltiplicano in difesa della Sindaca non sono uno scudo contro l’odio (che non c’è mai stato), ma un tentativo di silenziare l’opposizione. L’abuso del termine “odio” ha un solo effetto: ridicolizzare chi davvero ne è vittima nella società e screditare chi — come noi — pone domande scomode e solleva problemi veri.

Se davvero si vuole ristabilire un clima di confronto civile, si cominci col rispondere nel merito alle critiche:

Perché sistematicamente si sviano o si eludono i quesiti dell’opposizione durante i Consigli Comunali?

Perché si preferisce denunciare lo “stile” con cui si esprime il dissenso, invece di confrontarsi sui contenuti?

Basta visitare il sito di Sinnai Libera (www.sinnailibera.it) per leggere, dati alla mano, di cosa stiamo parlando. Potete anche ascoltare le repliche delle sedute di Consiglio per constatare che siamo sempre rimasti sui dati alla mano.

Noi continueremo a fare il nostro dovere. Con rispetto, sì. Ma anche con fermezza, autonomia e spirito critico. Perché la storia, l’impegno civico, la cultura democratica e la buona amministrazione non si difendono col vittimismo, ma con la competenza, il rigore e l’onestà del confronto. Sinnai Libera”.