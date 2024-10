Sinnai, pala e zappa in mano e via le erbacce dalla cunetta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In via Inghilterra è stato ripulito il passaggio destinato all’acqua piovana da un cittadino che invita a donare “30 minuti di lavoro al Comune”. La pioggia dei giorni scorsi ha fatto paura, ha messo in allerta un po’ tutti che, in vari modi, non hanno esitato a esprimere la propria impressione, preoccupazione. Non c’è spazio per le polemiche, l’unione fa la forza, c’è in gioco la sicurezza e questa passa anche attraverso la prevenzione. Una cunetta particolarmente “verde”, la folta e rigogliosa vegetazione ha catturato l’attenzione di chi, senza pensarci due volte, ha messo in macchina gli attrezzi di lavoro e si è dato da fare per levare l’ingombrante. Ecco che ora splende, pulita e pronta ad accogliere l’acqua piovana: un significativo contributo al fine di scongiurare gli allagamenti. Un senso civico da non sottovalutare, bensì da apprezzare e sottolineare, in tempi difficili come questi che si stanno vivendo anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Emularli, ripeterli per un senso di comunità che si intensifica e si scopre forte, più che mai. Un invito, quindi, rivolto a tutti, senza pretese, ossia quello di donare un po’ del proprio tempo e lavoro per sistemare una cunetta invasa dalle erbacce. Oggi splende il sole, i prossimi giorni, però, è prevista una nuova ondata di maltempo: l’acqua, tanto attesa, viene accolta come una benedizione ma, allo stesso tempo, la violenza che la natura potrebbe riservare, fa scattare l’allarme, la paura per possibili e imprevedibili eventi atmosferici particolarmente intensi.