Paura a Sinnai, maxi incendio accanto alle case: “Eravamo intrappolati come topi”

Un elicottero sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Riu Funtaneddas. Terrorizzati i residenti che lamentano la mancata pulizia degli incolta nella zona: “La situazione è vergognosa. Qui nessuno ha mai fatto le bonifiche e ora siamo intrappolati come topi”

Paura a Sinnai. Un elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di Marganai, sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Sinnai località Riu Funtaneddas. Terrorizzati i residenti che lamentano la mancata pulizia degli incolta nella zona “La situazione è vergognosa sta bruciando un costone di una montagna in via dei Mandorli”, spiega Valentina Mucelli, “qui nessuno ha mai fatto le bonifiche e ora siamo intrappolati come topi perché questa è una strada chiusa. Per fortuna abbiamo fatto in tempo a spostare le auto. Il Comune deve bonificare i propri terreni e spingere i privati a fare altrettanto”.