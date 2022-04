Sinnai, ladri scatenati: “Hanno spaccato la porta del negozio e sono fuggiti con 150 euro”

Colpo in pieno giorno da El Bimbi, negozio di abbigliamento per bambini in via Trieste a Sinnai. Sabato scorso, verso le 14, “un uomo incappucciato è entrato nella mia attività dopo aver spaccato la porta con una spranga ed è fuggito con il fondo cassa, 150 euro”, denuncia la titolare, Adriana Di Vicino, 39 anni, che si è già rivolta ai carabinieri. La commerciante ha scoperto il furto qualche ora dopo e ha subito visionato i filmati delle telecamere: “Si vede un’auto, una Volkswagen Lupo blu, che si è fermata davanti all’ingresso. Un uomo è rimasto a bordo a fare il palo, un altro è sceso e, dopo aver forzato la porta con un piede di porco, è entrato dentro ed ha preso i soldi del fondo cassa, centocinquanta euro, prima di fuggire”. Non sarebbe l’unico colpo, o tentato colpo, effettuato da una banda che sta iniziando a farsi conoscere in paese.

“So che qualche ora dopo hanno tentato di rubare in un’altra attività, ma per fortuna c’erano i proprietari”. Un tentato furto che sarebbe avvenuto a Settimo San Pietro. “Viviamo nella paura, la coppia si aggira per il paese e non si mette problemi a cercare di rubare anche in pieno giorno. Spero che i carabinieri li fermino”.