Emozionato e con la fascia di ben tornato al collo: ecco il piccolo durante il discorso innanzi ai suoi coetanei che, in sinergia con tutta la scuola e le mamme dei bambini, hanno organizzato la festa a scuola per il suo rientro. Un anno lontano dalla sua vita, doveva combattere contro il male in ospedale. E lo ha sconfitto. Una battaglia difficile quella che il bambino ha affrontato, senza arrendersi, mai, e pochi giorni fa, con il sorriso e l’emozione palpabile, ha ringraziato a tutti, tra applausi e felicità. Un momento che mette in evidenza la forza della solidarietà, quella che ha prevalso in un istituto del paese. Ecco la storia del bimbo, studente e nuovamente in classe con i suoi compagni: un momento di condivisione, di solidarietà che dimostra come la forza umana sia un ottimo alleato alle cure farmaceutiche: una grande festa per il rientro a scuola del guerriero che ha dovuto combattere contro la malattia. E accolto come un vero campione, compagni, maestre, personale della scuola e genitori hanno preparato la sorpresa per il piccolo. “Il suo gruppo lo ha voluto festeggiare nel migliore dei modi: magliette dedicate, banner, palloncini, fascia di buon augurio, scatola del buon di ben tornato e buon auspicio gadget vari, e buffet. Le mamme del gruppo classe sono state un ottimo supporto per il bambino e la famiglia, oltre agli insegnanti che con la collaborazione scuola/ ospedale hanno tenuto un “light motive” nella vita, formazione e integrazione”.