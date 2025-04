Si terrà domenica 13 Aprile a partire dalle ore 10,00 l’attesissimo

Raduno di Auto Storiche presso la Sede della Vab Sinnai Sarda Ambiente,

nella Zona Industriale.

L’evento si inserisce nel programma della “Decima Motocavalcata del

Serpeddi’ ” organizzata dal “Motoclub Sa Palestra di Sinnai” con il

Patrocinio del Comune ed in collaborazione con la Vab Sinnai Sarda

Ambiente, in corso durante tutto il fine settimana.

Cresce l’attesa nella Comunità Sinnaese e in tutti gli appassionati,

per l’imminente Esposizione delle auto Storiche, autovetture capaci

sempre di attirare su di sè grande curiosità ed interesse sia da parte

degli amanti del Motorismo Storico, sia da coloro che solamente in

occasione dei Raduni hanno la possibilità di osservare da vicino degli

autentici “Gioielli” che hanno fatto la storia dell’ automobilismo

nazionale ed internazionale.

Saranno esposti autoveicoli presentati da Associazioni e Club di Auto

Storiche ma anche da tantissimi privati che arriveranno spontaneamente

insieme alla propria auto d’Epoca.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare, tra le tante, le

intramontabili Fiat 500, le Autobianchi Bianchina, le Spider Alfa Romeo

degli anni 50 ed ancora rarissimi esemplari come Fiat Balilla, Fiat 500

C “Topolino”, Lancia Fulvia Coupe’, MG B Roadster, Bmw 2002 T ii, Mp

Lafer, Fiat 850 Berlina.

Saranno presenti inoltre le “Bicilindriche Citroen”, le “Mehari

Spiaggina”, le Austin Mini 1000, le autovetture di rappresentanza di

Casa Lancia come la elegantissima “Duemila” ed ancora le Mercedes

d’Epoca, Ford Mustang Coupe’, Ginetta G 32, Coupe’ Fiat e tantissime

altre.

E’ atteso anche l’arrivo di Vespe e motoveicoli d’Epoca.

E’ previsto un notevole afflusso di pubblico che avrà la possibilita’

di poter usufruire di ampi spazi dedicati ai parcheggi e di trascorrere

una giornata all’ insegna della passione per i motori d’ Epoca e del

sano divertimento per tutte le età.

Saranno presenti anche “stands” curati da espositori artigiani, l’area

Food e l’intrattenimento musicale. Non mancheranno inoltre i giochi

gonfiabili per i più piccoli.