Si è spento a soli 60 anni Sandro Ghironi che per tantissimi anni è stato protagonista del locali cagliaritani e dell’hinterland grazie ai suoi karaoke. Ghironi se ne è andato a causa di una malattia.

Con il suo sorriso e la sua simpatia ha coinvolto ogni sera chiunque capitasse ad una sua serata, intrattenendo con naturalezza gli avventori della notte. Tutti si divertivano con Sandro e oggi sono tanti che lo piangono:“Vola su..,vola su in altoSu dove i mixer funzionano sempre,Dove i microfoni non servono…E la tua voce con il tuo cuore…Arriverá a tutti qui”, scrive commosso un amico.