Simona, turista milanese in vacanza a Siniscola: “Vi prego, salvate questi gattini”

RADIO ZAMPETTA SARDA; SIMONA, TURISTA MILANESE IN VACANZA A SINISCOLA LANCIA L’ APPELLO PER SALVARE DEI MICRO GATTINI.

Chi ci fa la segnalazione è Simona, che da Milano ha scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze:

“Mi trovo in vacanza a La Caletta di Siniscola e sto nutrendo giornalmente 10 gatti di una colonia. I gattini sono quasi tutti cuccioli, con due o tre adulti, si trovano dietro l’edicola dell’entrata di La Caletta Beach. Si rifugiano in dei cespugli al di sopra di un canale. Escono nel prato dietro l’edicola soprattutto di sera e sono sempre affamati. Per favore, potete spargere la voce affinché qualche volontario se ne prenda cura? Bisogna sterilizzare, se no tra poco da 10 diventeranno 50, 100 ecc.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram