Siliqua, una grossa nutria a spasso per le vie del centro

Ripresa mentre saltella indisturbata nella zona della chiesa di Sant’Anna, la passeggiata del castoro di palude è stata ripresa da un abitante che ha condiviso l’incontro con l’animale sui social. Una specie innocua per l’uomo, non attacca e si nutre prevalentemente di radici, tuberi, foglie e chicchi di cereali. Oramai anche in Sardegna spopolano ovunque, nei fiumi e nei canali è abbastanza frequente avvistarle mentre nuotano indisturbate. Meno usuale è, invece, come in questo caso, notarle a passeggio per il centro abitato come accade per i gatti e i cani: un nuovo “amico” a quattro zampe, insomma, per gli animalisti nessun problema, ma un comportamento che dovrebbe indurre a una riflessione. Le ragioni principali che spingono questi animali ad allontanarsi dal loro habitat, ossia i corsi d’acqua, sono le abbondanti piogge che inondano le tane, e in questo periodo scarseggiano, oppure la semplicità nel reperire cibo tra i rifiuti. Basta infatti anche una sola volta e le nutrie memorizzano il luogo dove hanno consumato un soddisfacente banchetto per spingerle a ritornare in cerca di cibo.