Siliqua e Narcao in lutto per Gianluca Piras, 46 anni, deceduto questa mattina mentre percorreva la ss 293. Fatale è stato un malore improvviso. Si stava recando al lavoro come tutti i giorni quando si è sentito male al volante.

Era originario di Siliqua ma da qualche anno si era trasferito a Narcao, dove viveva. Piras era molto conosciuto nelle comunità che ora piangono per lui: dagli amici ai colleghi di lavoro, la sua morte ha destato profondo cordoglio.

La salma è stata restituita ai familiari che ora procederanno per organizzare l’ultimo saluto a Gianluca Piras.