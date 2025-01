La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che ha inviato le immagini del parchetto adiacente alla ss 293: soprattutto l’attraversamento in legno desta preoccupazione. Nonostante la transenna indichi il pericolo, basta un attimo per oltrepassare e rischiare di finire giù, nel canale. Alcune parti in legno non esistono più e le altre sono visibilmente in precarie condizioni. “È un gran peccato, anche le attrattive presenti sono state manomesse, hanno rotto tutto”. Il riferimento è verso chi non ha avuto rispetto del bene pubblico a discapito della comunità che non può usufruire dello spazio verde per trascorrere momenti di svago e relax.