Alfonso Signorini, tramite il suo legale Andrea Righi, ha messo un punto sulla vicenda che in questo giorni lo ha coinvolto.

Accuse pubbliche pesantissime da parte di Fabrizio Corona nel suo “Falsissimo” confermate da lui anche in Procura nelle scorse ore. Righi ha depositato una querela contro Corona, iscritto nel registro degli indagati. Secondo il creatore di Falsissimo, esisterebbe un “sistema Signorini” per entrare a fare parte del cast della casa del Grande Fratello.

A fronte di tali accuse, fra l’altro pubbliche, il legale di Signorini ha spiegato al Corriere che il direttore di “Chi” è “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti. Verità che potrebbe in futuro emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti”.

“Non agisco per vendetta,non è gossip”, avrebbe commentato Corona.

“Mi sembra che si stia perdendo il focus su quello che, ad oggi, è l’unico reato in contestazione ovvero il revenge porn, fattispecie per la quale l’indagato non è il

Dottor Signorini”, precisa Righi.