Si schianta contro un albero con l’auto, ragazzo muore a 21 anni

Ancora una giovane vita che se ne va per un terribile incidente. Rilind Thaqi, 21enne di origini kosovare, è deceduto in uno schianto avvenuto ieri sera a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell’auto sulla quale viaggiava il 21enne avrebbe perso il controllo, uscendo di strada per poi schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato talmente violento che la vettura si è spaccata in due. Inutile ogni intervento del 118, che non ha potuto fare nulla per il giovane passeggero. Ricoverato ma non in pericolo di vita il conducente dell’auto.