Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, lungo la Strada Provinciale 62 al km 1, un motociclista di 30 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, il centauro ha perso il controllo della sua Ducati Monster terminando la corsa contro il guardrail. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I documenti di guida e di circolazione del veicolo sono risultati regolari.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri di Sardara, ha disposto il sequestro della motocicletta e la restituzione della salma ai familiari.