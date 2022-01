Si schianta con lo scooter contro un cancello a Maracalagonis, 18enne gravissimo al Brotzu

Gravissimo incidente in mattinata a Maracalagonis, in via Galli. Un ragazzo di diciotto anni ha perso il controllo del suo T-Max e, dopo aver strisciato per qualche metro sull’asfalto, si è schiantato contro il cancello di un’abitazione. Sul posto è arrivata una delle ambulanze della Quartu Soccorso e una Mike, insieme ai carabinieri della stazione cittadina. Il giovane motociclista ha riportato varie ferite alla testa, alle braccia e alle gambe: è stato portato a sirene spiegate al Brotzu, in codice rosso.

La prognosi rimane riservata, le sue condizioni sono state giudicate gravi anche dai medici dell’ospedale.