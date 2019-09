Si rifiutano di sposare i cugini, padre rom picchia le figlie

La Polizia di Stato di Pisa ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino bosniaco di etnia rom, accusato di reiterate violenze, lesioni e segregazioni nei confronti delle due figlie, una delle quali da poco maggiorenne. Le violenze, che risalgono alla minore età per una delle due, non si limitavano a calci, pugni e pratiche umilianti, come quella del taglio dei capelli, ma spesso sfociavano in veri propri periodi di segregazione nelle roulotte, dove le ragazze venivano cibate a pane e acqua.

