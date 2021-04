Si ribalta e si schianta contro il guard rail ad Assemini, il guidatore del furgone al Brotzu in codice rosso

È rimasto ferito l’uomo alla guida di un furgone (potrebbe trattarsi, stando alle primissime informazioni, di un corriere) che, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro il guardrail sulla Provinciale 2, nella zona del viadotto di Ponti Nou, ed è finito ribaltato. Il conducente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118, arrivati con un’ambulanza e un elicottero. Ed è proprio grazie all’elisoccorso che il ferito è stato portato in tempi rapidi al Brotzu, in codice rosso, come spiegano dal centro operativo del 118 di via dei Valenzani. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, ma il personale medico intervenuto ha ritenuto di dover assegnare il codice di emergenza più alto.