Si perdono durante un’escursione: salvati turisti francesi in Sardegna

Si erano allontanati per un’escursione a piedi nelle campagne del territorio di Arzachena, in Gallura, e non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno. Una famiglia di turisti francesi composta da quattro persone è stata soccorsa oggi pomeriggio da una squadra dei vigili del fuoco. Per rintracciarli è stato necessario l’intervento dell’elicottero, in azione insieme alle squadre a terra che hanno perlustrato per ore la zona indicata in cui i quattro si erano smarriti. Stanchi e assetati, ma in buona salute, i turisti alla fine sono stati recuperati.