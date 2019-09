Carbonia, si masturba in treno davanti a una studentessa: arrestato 22enne richiedente asilo

Compie atti di autoerotismo sul treno davanti a una studentessa: arrestato un ventiduenne extracomunitario.

Durante un viaggio sulla tratta da Villamassargia a Carbonia, sul treno regionale 12990, intorno alle 13:45, una studentessa ventiduenne che stava rientrando da Cagliari a Carbonia, è stata vittima delle attenzioni morbose di un ventunenne extracomunitario, richiedente asilo, residente a Narcao ma abitante a Carbonia, già noto alle Forze dell’Ordine.

A metà strada del viaggio, quasi in procinto di giungere a destinazione, approfittando della momentanea assenza di altri viaggiatori nello scompartimento, il ventunenne si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a compiere inequivocabili atti di autoerotismo, esibendosi alla studentessa, incurante del pericolo che al gesto morboso potesse assistere anche qualche minore.