Sfilate che conquistano il grande pubblico, i maestri della carta pesta hanno incantato migliaia di persone che, in festa, hanno ballato e cantato in compagnia di zeppole e coriandoli. Due appuntamenti che non hanno disatteso le aspettive e hanno regalato il giusto intrattenimento che solo il vero spirito del carnevale riesce a offrire. Tanto il lavoro da parte di tutti dietro a ogni evento, amministrazioni comunali, associazioni e volontari impegnati a 360° per allestire spettacoli e sfilate che accolgono e portano in corteo le creazioni realizzate a mano. Tra queste, gli indiani che hanno sfilato come una vera e propria tribù, che hanno raccolto applausi e consensi ovunque.

Parla Francesco Mocci il capo carro: “I miei ringraziamenti andranno sempre e comunque a tutti gli organizzatori dei carnevali, a Teulada che ogni supera ogni limite di organizzazione, grazie Antonella e Steve. Ma in particolare vorrei ringraziare i miei compaesani carristi con tutto il gruppo de su Spassiu Mariesu donne e bambini che si impegnano ogni anno sempre di più, augurandoci di festeggiare il carnevale sempre al meglio. Attrus annus mellus”.