Si avventura fra le calette e si perde a Bosa: sacerdote 34enne ritrovato nella notte

Brutta disavventura, per fortuna a lieto fine, per un sacerdote di 34 anni disperso per alcune ore dopo aver perso l’orientamento ed essere rimasto bloccato in una caletta tra Porto Managu e Cala Fenuggiu, nella zona di Bosa.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 di ieri. L’Ufficio circondariale marittimo di Bosa, ricevuta la segnalazione del disperso, ha immediatamente fatto scattare le ricerche. In azione via mare la motovedetta Cp 893 della Capitaneria di porto di Oristano, un mezzo della Croce Rossa Italiana del Comitato di Bosa, e un gommone privato presente in zona a bordo del quale vi era un militare della Guardia costiera di Bosa libero dal servizio. Impegnati nelle ricerche via terra la Protezione Civile, i Barracelli di Bosa, una pattuglia dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il buio, la foschia, la zona impervia in quel tratto di costa hanno reso particolarmente difficili le ricerche. Il disperso è stato rintracciato dal militare libero dal servizio. Era sul bagnasciuga nei pressi di Cala Fenuggiu. E’ stato soccorso e affidato alla Croce Rossa: stava bene, era solo spaventato e infreddolito.