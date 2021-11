Si aggirava nei pressi delle auto in sosta in via Porto Botte, 33enne denunciato a Monserrato.

E’ accaduto questa notte, intorno alle 3,30. I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di grimaldelli un 33enne del luogo, disoccupato. Il giovane è stato notato poco prima mentre percorreva a piedi la via Porto Botte, nei pressi di alcune auto in sosta; sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una lama per seghetto di 31 cm di cui non ha saputo giustificava il porto. Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro.