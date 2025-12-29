Tragedia nelle scorse ore a Cinisello Balsamo. Una donna di 89 anni, Maria Catena Pistone, originaria della provincia di Caltanissetta, è morta a seguito delle ustioni riportate durante un incendio nel suo appartamento.

Stando a quanto ricostruito la donna si sarebbe addormentata col phon acceso nel letto-probabilmente per riscaldarsi- ma le coperte hanno preso fuoco. La figlia della signora, che abita nell’appartamento accanto, è intervenuta con il merito per spegnere il rogo. La signora è stata accompagnata in ospedale Niguarda ma purtroppo è morta qualche ora dopo.