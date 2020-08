Sgombero degli hotspot dei migranti in Sicilia: “Ora la Sardegna faccia lo stesso”

“L’ordinanza del presidente Musumeci per lo sgombero degli hotspot dei migranti è un’azione sacrosanta, ora la Sardegna faccia lo stesso per evitare che vengano trasferiti qui anche quelli che sbarcano in Sicilia o nel Sud Italia”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci; deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna.