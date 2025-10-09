Tragico incidente ieri a Torino. Un bimbo 3 mesi è caduto nel fiume Dora Riparia, vicino al Campus Universitario Einaudi.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il piccolo si trovava in passeggino con la nonna quando le è sfuggito di mano, cadendo nel fiume.

I primi a prestare soccorso sono stati proprio gli studenti del campus.

Il passeggino si è fermato sulle lastre dell’argine del fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i il 118. Il piccolo si trova all’ospedale infantile Regina Margherita nel reparto di terapia intensiva per un trauma cranico.