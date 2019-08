Sfruttava lavoratori in nero, maxi sanzione per un commerciante cagliaritano

Guardia di finanza Cagliari: scoperti altri due lavoratori in nero.

Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di una ditta individuale cagliaritana, esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa.

All’atto dell’accesso nei locali dell’esercizio commerciale sono state identificate tutte le persone presenti e intente a svolgere attività lavorativa. I successivi consueti approfondimenti hanno fatto emergere che due lavoratori operavano completamente in nero e, quindi, erano sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa.

A conclusione del controllo, il titolare della ditta individuale è stato diffidato a regolarizzare la posizione contrattuale dei due dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero e gli sono state contestate violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro per l’impiego dei due lavoratori.