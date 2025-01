Paura questa mattina alla Coop di Reggio Emilia di via Siani. Una donna di 50 anni di origine nigeriana ha sfondato la vetrina del supermercato con il suo suv investendo una 60enne. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto mentre stava effettuando manovra. Distrutte quindi le porte scorrevoli e abbattuti i paletti paratoi antistanti. La donna investita, che aveva appena terminato di fare la spesa e stava uscendo dal supermercato, è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova, fortunatamente non in gravi condizioni. Illesa la conducente alla guida della Toyota, anche lei al pronto soccorso ma solo per accertamenti.