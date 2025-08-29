Una comunità sotto shock, una tragedia che ha colpito tutti perché a perdere la vita è stato un piccolo di 4 mesi. Era nel lettone dei genitori, è caduto tra il letto e un mobile e, quando la mamma si è accorta del fatto, per Alessio più niente era possibile fare. L’autopsia ha rivelato che la morte è da attribuire a una insufficienza respiratoria, il piccolo era stato anche trasportato in ospedale ma il suo cuoricino aveva già smesso di battere. Domani mattina si svolgerà il rito funebre e i suoi concittadini si stringeranno a papà Antonio e mamma Laura per salutare il bimbo volato via troppo presto.