In prima linea, sempre, quando occorre, è così che il primo cittadino si rivolge a tutti per sostenere Bruna in questa causa che rischia di privarla del bene da lei acquistato regolarmente.

Ha accolto e condiviso l’appello lanciato da Matteo: “Mia mamma, Bruna, sta affrontando una situazione estremamente delicata e ha il rischio concreto di perdere la sua casa a causa di un pignoramento. Attualmente purtroppo non siamo in grado di far fronte a tutte le spese legali e ai debiti che si sono accumulati nel tempo. Mia mamma vive di pensione sociale e nonostante la sua grande forza e il suo impegno le sue risorse economiche sono limitate. Inoltre è stata vittima di una truffa da parte della ditta da cui acquistò la casa. Nonostante abbia pagato regolarmente per l’acquisto, la ditta ha commesso numerose frodi che hanno generato la situazione difficile attuale in cui ci troviamo. Noi figli purtroppo non possiamo fare molto di più con le nostre forze e siamo riusciti a racimolare con i nostri risparmi una cifra di 40.000 euro che ci permette di affrontare una parte delle spese, questo tuttavia non è sufficiente per risolvere completamente la situazione. Il debito originario infatti si aggira intorno ai 120.000 euro ma grazie agli avvocati si è aperta una possibilità di chiudere con un saldo e stralcio che si aggirerebbe intorno ai 60.000 euro più tutte le spese legali. La casa è l’unica cosa che le rimane e per mia mamma rappresenta molto di più di un semplice tetto: è il luogo dove ha cresciuto noi figli, dove ha investito sogni, speranze e sacrifici.

Non possiamo permetterci di perdere questa casa e per questo chiediamo il vostro aiuto. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare la differenza e aiutarci a raccogliere la somma necessaria per fermare il pignoramento. Siamo consapevoli che non tutti possono contribuire economicamente ma anche semplicemente condividere questa raccolta con altre persone potrebbe davvero fare la differenza.

Siamo disponibili a condividere tutta la documentazione relativa alla situazione per garantire la massima trasparenza. Vi ringraziamo di cuore per ogni gesto di solidarietà e vi assicuriamo che ogni euro raccolto sarà utilizzato esclusivamente per coprire le spese legate alla difesa della casa di mia mamma.

https://gofund.me/79d9bde2“.

“È con questo spirito che mi unisco all’appello per sostenere Matteo e sua mamma Bruna, nostri concittadini, per aiutarli a risolvere un problema, il rischio purtroppo vicinissimo e concreto di perdere la loro casa per un pignoramento” ha aggiunto il sindaco Puddu.

In poche ore sono stati già raccolti quasi 2 mila euro, forte segnale del grande spirito di comunità e vicinanza nel momento del bisogno.