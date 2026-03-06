A sette anni dalla scomparsa letteralmente nel nulla, l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, ricorda Cristian Farris con un post sui suoi social.

“Ormai ci avviamo al settimo anno dalla scomparsa di Cristian Farris, un giovane allevatore e ciabattino di Orroli di cui non si hanno notizie da NESSUNO: niente da amici, niente dalla Magistratura, niente dai Carabinieri, niente da Anonimi che sanno… nulla che possa rispondere alle domande di una famiglia che spera ancora di poterlo riabbracciare, alle domande di chi lo conosceva e gli voleva bene e non può cancellarlo… oggi ricorre il suo compleanno e tutti noi rivolgiamo a lui un pensiero, una preghiera, un appello accorato ” CHI SA PARLI!!!”