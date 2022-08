Sestu, tragedia sfiorata a Cortexandra: il parapetto di un balcone precipita in un parcheggio (VIDEO)

Tragedia sfiorata nel rione sestese di Cortexandra. Il parapetto di un balcone di via 8 Marzo si è letteralmente sbriciolato ed è precipitato in un parcheggio condominiale. Solo per miracolo in quel momento non stava passando nessuno: il crollo, molto probabilmente, è avvenuto in seguito alla bomba d’acqua che si è abbattuta su tutto il sud della Sardegna. I danni? Un’auto colpita, poi un mare di detriti. Come raccontano alcuni residenti della zona, che hanno spedito foto e filmati alla nostra redazione, il botto è stato pauroso: “Stava volando di tutto, dal balcone, per colpa del forte vento. Un mobile è rimasto pericolosamente in bilico”. Anche alcune finestre sono precipitate, finendo dentro le verande aperte del palazzo di fronte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza tutta la zona. Non si registrano, fortunatamente, feriti.