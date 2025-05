All’alba di oggi i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato in flagranza un trentunenne di cittadinanza britannica, pensionato e già noto alle forze di polizia, sorpreso mentre tentava di sfondare il portone dell’abitazione dell’ex fidanzata.

Intorno alle cinque del mattino, una richiesta d’intervento giunta al 112 ha segnalato un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava colpendo ripetutamente l’ingresso di un appartamento in pieno centro, dove si trovavano una donna e la madre della vittima. La pattuglia è arrivata in pochi minuti: alla vista dei militari, l’uomo, anziché desistere, ha rivolto minacce e insulti alle due donne e si è scagliato contro i Carabinieri cercando di colpirli con calci e pugni, venendo però rapidamente immobilizzato.

Dagli accertamenti è emerso che la donna aveva interrotto la relazione sentimentale con il suo aggressore da alcune settimane e che l’arrestato aveva già manifestato atteggiamenti persecutori. I militari hanno quindi proceduto alla formalizzazione della denuncia da parte della vittima e a dichiarare l’uomo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e tentata violazione di domicilio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ora chiamata a decidere del suo futuro.