Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Sestu sono intervenuti lungo la Strada Statale 131, al chilometro 8+600, a seguito di un sinistro stradale verificatosi tra due auto.

Per cause in corso di accertamento, una Mercedes condotta da un 43enne residente a Cagliari ha tamponato una Ford Fiesta guidata da un 25enne residente a Sestu. A seguito dell’impatto, tra i due conducenti è insorta una discussione dai toni particolarmente accesi, tale da rendere necessario l’immediato intervento dei militari per sedare la lite e ripristinare la sicurezza.

Nel corso delle fasi concitate dell’intervento, uno dei Carabinieri operanti è rovinato al suolo insieme a uno dei coinvolti, riportando lesioni fortunatamente lievi, giudicate guaribili in pochi giorni dal personale medico del Pronto Soccorso dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono tuttora in corso al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità connesse.