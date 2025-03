Disagi per i cittadini che dal 10 marzo non possono più utilizzare i mezzi pubblici. Il sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu: “Sto richiedendo un incontro urgente all’Arst e all’assessore ai Trasporti per discutere alcune soluzioni progettuali che la stessa Arst sta proponendo”. Stop alle fermate in prossimità dell’azienda agricola e della rivendita di gas, troppi i rischi legati alla sicurezza delle persone che, durante la discesa e la salita, soprattutto, si sono imbattute nel pericolo di essere travolte dalle macchine in corsa. Le segnalazioni sono giunte proprio dai viaggiatori e dagli automobilisti, per questo motivo l’Arst ha deciso di sospendere immediatamente il servizio in attesa di formulare, con le istituzioni di competenza, le possibili alternative o soluzione al fine di garantire l’incolumità delle persone. Tanti i disagi, però, per chi usufruiva delle fermate e che, con pochi giorni di preavviso, ha dovuto procedere con altri mezzi per raggiungere la destinazione desiderata.