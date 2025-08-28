Nuovo episodio di criminalità a Sestu, dove nella notte tra mercoledì e giovedì la sala giochi Lucky River è stata presa di mira da una banda di ladri.

Il furto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto poco prima dell’una di notte. I malviventi, dopo essere riusciti a introdursi nel locale, hanno forzato il registratore di cassa e si sono impossessati del portamonete del bar. L’entità del bottino non è stata ancora accertata.

Le forze dell’ordine non escludono che l’episodio possa rientrare in una serie di colpi simili registrati nelle ultime settimane a Sestu.