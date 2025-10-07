I carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato un operaio 44enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, individuato nel corso di un servizio mirato, è stato sorpreso in un terreno agricolo di sua disponibilità, in località Scala Sa Perda, dove i militari hanno rinvenuto all’interno di una serra 17 piante di Cannabis indica, di cui due già recise e poste ad essiccamento, per un peso complessivo di oltre 19 chilogrammi. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovate alcune dosi già confezionate di marijuana che sono state sottoposte a sequestro con tutto il resto del materiale messo a disposizione del tribunale di Cagliari.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si sta svolgendo in queste ore.