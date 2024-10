Sestu, musica alta sino a tarda notte: monta la protesta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Residenti sul piede di guerra due mesi dopo la prima segnalazione da parte degli abitanti del quartiere, che puntano il dito contro le casse di un locale: si canta e si balla, il divertimento per gli ospiti è assicurato, un po’ meno per chi, dopo mezzanotte, confida di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo. “Piano piano hanno ricominciato con la musica alta sino all’una del mattino – racconta un cittadino a Casteddu Online – non c’è pace”. Una diatriba che accende nuovamente Dedalo, chi si schiera dalla parte dei cittadini e chi da quella dei gestori, i quali regalano ore di svago e relax a chi ama intonare la sua canzone preferita o scatenarsi come nella sala da ballo. “Niente contro il divertimento”, sottolineano i residenti, solo un punto di incontro per conciliare il proprio sonno con la voglia, altrui, di far festa. Un accordo sembrava essere stato raggiunto dopo le prime segnalazioni, https://www.castedduonline.it/a-sestu-un-quartiere-in-ostaggio-della-malamovida/amp/ ma il problema, ora, sembra essere nuovamente presente: “Fateci vivere tranquilli” spiega un altro residente.