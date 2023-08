Sestu, motocilista sbanda e cade sulla Ss 131: portato al Brotzu in codice rosso

Incidente sulla Ss 131 a Sestu. Un uomo, in sella ad una moto, all’improvviso ha sbandato ed è finito sull’asfalto, fortunatamente senza coinvolgere altri scooter o auto. L’impatto è stato abbastanza violento, tanto che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu dai soccorritori del 118. Il centauro, stando a quanto trapela, ha fatto tutto da solo: una distrazione improvvisa potrebbe essere stata l’origine dello schianto. Le sue condizioni, poi, sono leggermente migliorate, tanto che non si troverebbe più in pericolo di vita ma i medici, alla luce delle ferite riportate, non hanno ancora sciolto totalmente la prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.