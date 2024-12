Capodanno amaro per i proprietari di una pizzeria a Sestu. Attorno alle 19 un incendio è divampato all’interno del locale a via Fiume. La sala operativa che ha ricevuto le segnalazioni attraverso il 112 ha inviato sul posto tre automezzi con nove operatori, che al loro arrivo hanno trovato il locale invaso da un denso fumo, individuati i focolai, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Al momento l’attività commerciale non risultava in esercizio. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica,di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le probabili cause che possono avere provocato l’incendio.Non risultano coinvolte persone e l’intervento non è ancora concluso.