All’alba di oggi un incendio ha interessato un’abitazione a Sestu, causando momenti di apprensione nel quartiere. Il bilancio è di due persone rimaste lievemente intossicate e danni contenuti all’interno della casa. A notare le fiamme sono stati alcuni vicini che, nelle prime ore del mattino, hanno visto il fumo uscire dall’edificio e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, che hanno lavorato rapidamente per domare il rogo ed evitare che si propagasse al resto dell’abitazione o agli edifici vicini.

All’interno si trovavano una donna e il figlio adulto con disabilità. Entrambi sono stati assistiti dal personale del 118. Dopo le prime cure per una lieve intossicazione da fumo, madre e figlio sono stati trasferiti al Policlinico per ulteriori controlli medici.

Le fiamme sono state spente in breve tempo. I danni risultano limitati: alcune stanze sono state annerite dal fumo, ma la struttura dell’abitazione non avrebbe riportato conseguenze gravi. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio