Sestu, il Ctm sempre più realtà: delibera approvata in Consiglio. Michela Mura: ”La stazione di rifornimento per i nuovi mezzi a idrogeno inaugurata il mese scorso porta di fatto Ctm nel nostro territorio. Basteranno pochi chilometri in più per raggiungere il centro abitato e i diversi quartieri”.

Promotori di questa sfida, assieme a Mura, i consiglieri Fabio Pisu, Valentina Meloni e Valentina Collu che da tempo si prodigano per il trasporto urbano

a frequenza. Oltre 3000 firme raccolte con una petizione per chiedere il servizio “e il peso dell’opinione pubblica hanno avuto un grande peso, anche in considerazione delle elezioni comunali ormai vicine, e ci hanno consentito di arrivare a questo risultato.

Grazie ai cittadini che con il sostegno e la partecipazione rendono evidente quanto questa esigenza sia reale e non più rinviabile. Seguiremo da vicino le fasi successive e continueremo a tenere informati i cittadini finché non si arriverà al nuovo contratto” spiegano i consiglieri.

Pochi giorni fa la commissione ha votato all’unanimità la delibera che prevede di: richiedere alla Regione Sardegna, soggetto competente per la definizione e il finanziamento dei servizi nell’ambito dei contratti di servizio, che a Sestu venga assegnato un

servizio pubblico locale urbano.

Rivendicare per il nostro Comune il ruolo di attore di primo piano tra i Comuni della nuova Città Metropolitana e, per quest’ultima, di interlocutore strategico con la società che potenzialmente sarà chiamata a fornire e regolare il servizio. Durante la seduta di ieri la delibera è stata accolta.