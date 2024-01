Sestu, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti.

Ieri a Sestu, i carabinieri hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un venticinquenne del luogo, disoccupato. Nell’ambito di uno specifico servizio preventivo, attorno alle ore 23:30, gli uomini dell’Arma hanno proceduto al controllo del giovane per strada, trovandolo in possesso di uno spinello e quindici grammi di marijuana. Al termine della successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso la sua residenza, sono stati rinvenuti ulteriori 325 grammi di marijuana imbustata sottovuoto, cinque grammi di hashish, due semi di canapa indiana e due bilance elettroniche di precisione, oltre a diverso materiale necessario per il confezionamento. Al termine delle varie operazioni, i carabinieri hanno ristretto il giovane presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.