Sestu, disabile senza parcheggio di fronte a casa sua, scatta la protesta: “È stato tracciato a 50 metri dal luogo di residenza e molto spesso viene occupato. La necessità, e il diritto, è quello di avere un posteggio per permettere a mia sorella di parcheggiare in sicurezza”. È Erika Foddis che segnala la situazione che vive la sorella, invalida, che da anni chiedeva un posteggio riservato ai disabili. “Mia sorella ha fatto richiesta mediante un avvocato per uno stallo disabili personalizzato vista la sua disabilità e considerata l’assenza di parcheggio interno all’abitazione, nonché la mancanza di parcheggi nei pressi della nostra abitazione, una via ad alta densità di traffico, dichiarata tale nel 2015.

È stato tracciato uno generico, accessibile a chiunque, che, oltre ad essere distante dall’abitazione nella quale mia sorella risiede, ben 50 metri, può legittimamente essere occupato da altri soggetti titolari di cartellino. Quindi mia sorella se dovesse trovare libero buon per lei, altrimenti pazienza”.

Una ingiustizia per Foddis, lo stallo è stato tracciato in via Caboni, l’abitazione della donna è in via Donizetti. “Quando guidiamo noi, la lasciamo sotto casa e andiamo a parcheggiare ma quando esce lei, con la sua auto che ha a cambio automatico per la sua disabilità, ha necessità di essere vicina a casa perché ha una grossa limitazione nel camminare”.