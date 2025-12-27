Nel corso di un’attività ispettiva finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato il titolare di una ditta individuale operante nel settore dei servizi di barbiere e parrucchiere.

Il 39enne titolare dell’impresa è ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, di gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è stata contestata l’omessa effettuazione della valutazione dei rischi, la mancata adozione del Documento di Valutazione dei Rischi e la mancata nomina del medico competente.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente, sono state comminate ammende per un importo complessivo pari a 2.500 euro e sanzioni amministrative per un totale di 3.778,14 euro.