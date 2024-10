Sestu, “Casa Ofelia” si trasforma nella casa stregata

In una scenografia suggestiva, dove fantasmi e sangue finto abbondano, Pro Loco e Comune racchiudono turismo e cultura per un evento di successo. Anni fa era solo la cittadina Anna Paola Mureddu a organizzare un sipario macabro per regalare ai bambini e ai ragazzini momenti intonati alla notte delle anime.

“Halloween, termine italianizzato vigilia di Ognissanti o notte di Tutti i Santi, è una celebrazione tipica della cristianità occidentale osservata in molti paesi il 31 ottobre, il giorno prima di Ognissanti” spiegano gli organizzatori. Con Halloween inizia l’osservanza del tempo dell’anno liturgico dedicato alla memoria dei morti, compresi i santi, martiri, e tutti i defunti. La celebrazione è registrata per la prima volta nell’Alto Medioevo in Paesi nordici storicamente cattolici come l’Irlanda e l’Inghilterra, e con il tempo i riti e le usanze a essa associati si sono evoluti, ed è considerata una delle celebrazioni più solenni della Chiesa. Delle usanze tradizionali analoghe a quelle nordiche sono state riscontrate in altri Paesi a maggioranza cattolica, come la Spagna, la Polonia e l’Ungheria, nonché in Italia, dove sono state individuate diverse tradizioni simili al moderno Halloween, compresi il vagabondaggio e la richiesta di cibo fra le case, come nel caso de “La notte de is animeddas”.

“Atteso l’enorme successo dello scorso anno, dove è accaduto qualcosa di inaspettato, migliaia di persone infatti hanno invaso gli spazi di Casa Ofelia scoprendo in visita uno fantastico spettacolo scenico consistente nell’ideazione di elementi visivi e sonori (un fantastico spettacolo dell’horror), e nella considerazione che turismo e cultura costituiscono un binomio di grande potenzialità per lo sviluppo locale, soprattutto se affiancati alle attività tradizionali e che sicuramente porterà effetti positivi sia a livello economico sia socio-culturale, previste dalla presenza massiccia di visitatori pervenuti dall’hinterland cagliaritano e di quelli locali, abbiamo proposto all’amministrazione comunale che tale progetto fosse attuato presso gli spazi comunali di Casa Ofelia che ben si presta a tale iniziativa e che ha consentito l’edizione 2023 di allargare ulteriormente ambientazioni e personaggi”. L’autrice di tutto questo, anche grazie al supporto di soci e volontari della pro loco, è Anna Paola Mureddu, che da almeno 5 anni prima di Halloween a Casa Ofelia, sempre in occasione appunto della vigilia di ogni Santi, presso il cortile della sua abitazione ideava, in spazi più contenuti, uno spettacolo scenico simile arricchito da musiche dell’horror e visitata da centinaia di persone. Il progetto nasce dalla collaborazione e dai comuni obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Tradizioni Popolari, Assessorato al Turismo e dall’Associazione Turistica Pro Loco.

Il periodo è quello canonico 31 ottobre – 1 novembre da tenersi presso gli spazi comunali di Casa Ofelia l’ingresso è dalle ore 18.00.