Sestu, auto senza conducente sfonda la vetrina di un negozio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Auto senza conducente sfonda la vetrina di un negozio: il proprietario era dentro la rivendita, non si registrano feriti. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 10 in via Cagliari: “Stupore tra i passanti, un rumore di vetri infranti e una macchina che ha sfondato la vetrina del negozio di autoricambi dopo essere salita nel marciapiede. Ma nessun conducente a bordo, infatti il proprietario era dentro il negozio” racconta un cittadino, Callisto Spiga. La causa che ha innescato la marcia del mezzo non è ancora ben chiara.